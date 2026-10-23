El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe detallado sobre el cambio climático que afectará a la provincia de San Juan durante las próximas horas. De acuerdo con los especialistas del organismo, el escenario de estabilidad que se mantuvo en la región sufrirá una modificación sustancial debido al ingreso de un frente frío proveniente del sector sur. Este fenómeno meteorológico romperá con la tendencia templada de los últimos días y dará paso a un sábado gris y nublado en gran parte del territorio provincial.

La llegada del agua está prevista para las primeras horas del sábado 24 de octubre, concentrándose la mayor inestabilidad entre la madrugada y la mañana. Los modelos indican que las precipitaciones comenzarán a manifestarse con fuerza a partir de las 04:00, extendiéndose de manera constante hasta las 12:00. Durante esta franja horaria, los sanjuaninos deberán tomar recaudos ante la ocurrencia de lloviznas continuas y algunos chaparrones intermitentes que podrían complicar la circulación en la vía pública.

El Gran San Juan y los departamentos aledaños serán los sectores que recibirán el mayor impacto de este frente húmedo durante la jornada sabatina. Las zonas urbanas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Rawson registrarán los acumulados principales, sumando también sectores bajos de Pocito y Albardón. Por su parte, las localidades cordilleranas como Calingasta e Iglesia mantendrán condiciones de inestabilidad en alta montaña, aunque con menores probabilidades de registrar lluvias en los valles.

Junto con las precipitaciones, el organismo nacional prevé un marcado descenso de la temperatura que se hará sentir con fuerza debido a la rotación del viento. Para el sábado 24 se calcula una temperatura mínima de 11°C, mientras que la máxima apenas escalará hasta los 18°C por la tarde. El ambiente fresco se potenciará con la presencia de ráfagas intensas del sector sur, las cuales podrían alcanzar velocidades de 50 km/h durante las primeras horas.

Hacia la tarde del sábado, la intensidad de la tormenta comenzará a mermar de forma paulatina en todo el territorio provincial. Las probabilidades de precipitaciones disminuirán drásticamente después de las 18:00, quedando únicamente un cielo mayormente cubierto y un ambiente húmedo. Esta mejora gradual marcará la pauta de lo que ocurrirá el día siguiente, permitiendo que la atmósfera se estabilice tras el paso del sistema frontal que afectó a la región cuyana.

Para el domingo 25 de octubre se espera una jornada completamente diferente, caracterizada por la ausencia total de lluvias y una lenta recuperación térmica en la provincia. Aunque el amanecer se presentará bastante frío con una temperatura mínima estimada en 9°C, el sol ganará protagonismo con el correr de las horas. La tarde dominical ofrecerá un clima templado y agradable, con una máxima que alcanzará los 21°C, ideal para realizar actividades al aire libre.