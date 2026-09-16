El final de Margarita, la ficción creada por Cris Morena y vinculada al universo de Floricienta, quedó envuelto en una polémica luego de que el último capítulo se filtrara antes de su estreno oficial.

La difusión anticipada del episodio generó una fuerte reacción entre los seguidores de la serie, principalmente por la ausencia de Floricienta, el personaje interpretado por Florencia Bertotti que había sido uno de los grandes interrogantes de la historia.

Floricienta, la gran ausente

De acuerdo con las escenas del capítulo filtrado, El Conde, Máximo Augusto Calderón de la Hoya, logra reencontrarse con sus trillizos. Sin embargo, Floricienta no aparece en el desenlace.

El personaje había desaparecido durante una revuelta y, desde entonces, no se conocía qué había ocurrido con ella. En el episodio, tampoco se confirma de manera explícita que haya muerto.

Máximo, de hecho, promete continuar buscándola, por lo que el destino de Flor queda abierto y permite distintas interpretaciones sobre lo que podría haber ocurrido con ella.

La reacción de los fanáticos

La ausencia del personaje generó críticas en redes sociales. Muchos seguidores esperaban un reencuentro entre Floricienta y El Conde, especialmente porque “Margarita” recuperó parte del universo de la ficción que Cris Morena había creado dos décadas atrás.

Los comentarios apuntaron principalmente contra la decisión narrativa de dejar a Flor fuera del cierre de la historia. Entre las reacciones difundidas aparecieron mensajes de decepción y enojo por no haber incluido al personaje en el desenlace.

Mario Pergolini también reaccionó

La polémica también alcanzó a Mario Pergolini, quien formó parte de la primera temporada de Floricienta en 2004, cuando interpretó a Dios.

El conductor expresó su sorpresa por la ausencia del personaje y contó que esperaba que Flor regresara en el final. “¿Cómo terminás así Margarita? Me quería matar. No apareció Flor al final”, manifestó durante su programa.

Pergolini también señaló que esperaba que los personajes originales volvieran a encontrarse en el cierre de la historia.

Cuándo se estrena oficialmente

El capítulo final de Margarita estaba previsto para estrenarse oficialmente el 21 de septiembre. Sin embargo, el episodio apareció antes de tiempo en HBO Max de Estados Unidos y comenzó a circular entre los usuarios, lo que provocó la filtración de escenas y spoilers.

La tercera temporada es la última de la ficción y pone punto final a la historia centrada en Margarita, la hija de Florencia y Máximo, que retomó elementos del universo de Floricienta.