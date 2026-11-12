El fiscal Iván Grassi confirmó que el hombre que murió en el siniestro vial ocurrido en Santa Lucía era funcionario de la Fuerza Policial y trabajaba en el área de Policía Científica. La víctima tenía 30 años y se desempeñaba habitualmente en Criminalística, según precisó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Grassi confirmó que el fallecido era integrante de la Policía.

“Es un funcionario de la Fuerza Policial que trabaja en Policía Científica”, señaló Grassi al brindar detalles sobre el hecho. Además, explicó que los compañeros del efectivo que llegaron al lugar fueron relevados debido a la conmoción que les provocó la muerte de un integrante de su propia dependencia.

El fiscal evitó revelar el apellido del fallecido porque, según indicó, desconocía si la familia ya había sido informada oficialmente. También aclaró que no tenía precisiones sobre si el efectivo se encontraba en servicio ni sobre si llevaba colocado el casco al momento del impacto.

Qué se sabe sobre el siniestro vial

En cuanto a la mecánica del hecho, Grassi explicó que la investigación se encuentra en plena etapa de recolección de evidencias y que habría más de un vehículo involucrado en la secuencia. Una cámara de seguridad ubicada a pocos metros registró los momentos previos al impacto, aunque no captó el choque.

Las imágenes coincidirían inicialmente con la versión aportada por el conductor de un Renault Logan, contra cuyo vehículo habría impactado el motociclista. Según ese relato, el golpe se habría producido en la puerta trasera derecha del automóvil.

Investigan la posible intervención de un camión

Otro aspecto que analiza la Fiscalía es si la motocicleta tuvo algún contacto previo con un camión que circulaba por la zona. Grassi confirmó que localizaron al conductor del transporte y que buscan determinar si el vehículo presenta alguna marca que permita aportar información a la investigación.

El fiscal señaló que, por las imágenes disponibles, sería poco probable que el camionero se hubiera dado cuenta de un posible roce. Sin embargo, insistió en que todas las hipótesis deberán ser evaluadas mediante las pericias antes de establecer cómo ocurrió el siniestro.

La autopsia y las pericias serán claves

La investigación continuará con el análisis de las imágenes, los vehículos y los testimonios de las personas involucradas. También esperan los resultados de la autopsia y los estudios de laboratorio para sumar elementos que permitan reconstruir la secuencia del hecho.

Grassi remarcó que todavía no hay conclusiones definitivas sobre las responsabilidades y pidió prudencia hasta que finalicen los estudios técnicos. “Todo se investiga”, sostuvo el fiscal.