El FMI se mostró abierto a un diálogo con el presidente electo Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó hoy que el organismo está dispuesto a dialogar con el presidente electo, Alberto Fernández cuando le resulte conveniente.



En su habitual conferencia de prensa quincenal, el portavoz del organismo, Gerry Rice consideró que "estamos dispuestos a trabjar con la nueva administración cuando le resulte conveniente y eso no depende de condiciones previas, durante el período de transición. No tengo fecha de misión planificada en este momento".



Rice no precisó si el organismo va a desembolsar los 5.400 millones de dólares pendientes del tramo del crédito stand by vigente.



Consultado sobre si las negociaciones con el FMI deberían ser previas al reperfilamiento de la deuda con acreedores privados o sobre una posible quita, Rice señaló: "Como sucede con todos los países, la decisión de reestructurar la deuda depende totalmente del país miembro, en consulta con sus asesores jurídicos y financieros. Nuestro papel es evaluar si la deuda es sostenible de acuerdo con nuestras políticas de acceso excepcional".