El Fogón de los Arrieros emocionó a miles en la Fiesta de la Tradición

El Anfiteatro Buenaventura Luna fue escenario de una de las postales más representativas de la 65.ª Fiesta Nacional de la Tradición 2026. Durante la noche del sábado, miles de personas asistieron a una nueva edición del Fogón de los Arrieros, una puesta artística que reunió a más de 250 artistas de distintos puntos de Jáchal para recrear las costumbres y la historia de quienes hicieron de la cordillera parte de su vida cotidiana.

La representación, inspirada en el legado del poeta jachallero Buenaventura Luna, recuperó la vida de los antiguos arrieros, sus travesías por la montaña, las dificultades que enfrentaban y el vínculo con el paisaje cordillerano. A través de distintas escenas, el espectáculo rindió homenaje a los hombres y las mujeres que contribuyeron a forjar la identidad del departamento y del norte sanjuanino.

Bailarines, músicos, recitadores y jinetes participaron de la puesta, que combinó música en vivo, danzas tradicionales y relatos para reconstruir distintos aspectos de la actividad arriera. La escenificación también contó con un despliegue técnico de iluminación y sonido que acompañó el desarrollo de cada momento sobre el escenario.

Jáchal homenajeó su historia con una emotiva puesta del Fogón de los Arrieros. FOTO: Actualidad Jachallera

El espectáculo fue el resultado de varios meses de preparación. Agrupaciones tradicionalistas, artistas locales, técnicos, locutores y personal de la organización trabajaron de manera coordinada para concretar una presentación que convocó a representantes de diferentes localidades del departamento.

La participación de más de 250 artistas permitió reunir distintas expresiones de la cultura popular jachallera en un mismo escenario. El trabajo colectivo también puso en primer plano el compromiso de las agrupaciones gauchas y de quienes mantienen vigentes las tradiciones a través de la música, la danza y las representaciones históricas.

Con el anfiteatro colmado y una sostenida respuesta del público, el Fogón de los Arrieros volvió a ocupar un lugar central en la programación de la Fiesta Nacional de la Tradición. Una vez más, la representación convirtió la memoria de los antiguos pobladores y trabajadores de la cordillera en una expresión artística compartida por distintas generaciones de jachalleros.