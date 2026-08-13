El folclore, la espiritualidad y la diversidad llegan a escena con “Misa Criollx”

El colectivo artístico sanjuanino Agitando el Nido reestrenará este domingo 16 de agosto, “Misa Criollx – Ten Piedad de Nosotres”, una propuesta interdisciplinaria que toma como punto de partida la histórica Misa Criolla de Ariel Ramírez para preguntarse qué significa hoy lo criollo, cómo se construyen las identidades y qué lugar ocupan la espiritualidad y las creencias populares en la sociedad actual.

La obra se presentará a las 19 horas en Sala TES, ubicada en Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia. Se trata de la tercera producción de autoría propia del colectivo, desarrollada a partir de un proceso de investigación y construcción colectiva que comenzó en 2024.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Gabriela Trad, integrante de Agitando el Nido y responsable del diseño y coordinación musical, explicó que la propuesta busca establecer un diálogo con la obra compuesta por Ariel Ramírez en 1964, pero sin limitarse a reproducirla.

“Lo que buscamos es establecer un diálogo con la obra icónica de Ariel Ramírez de 1964, que fue La Misa Criolla”, explicó Trad. El objetivo, agregó, es tomar las preguntas que aquella obra planteaba en su contexto y trasladarlas al presente.

“Qué es lo criollo en nuestro tiempo, qué identidades nos comprenden actualmente, nuestro derecho a la espiritualidad, a la religiosidad, esta idea de construir una comunidad que nos incluya”, enumeró la artista.

Una obra que nació de la investigación

La construcción de Misa Criollx – Ten Piedad de Nosotres implicó un proceso de investigación que reunió distintas disciplinas y saberes. El colectivo conformó una mesa de trabajo en la que participaron personas vinculadas con la historia, la sociología y el estudio del arte para analizar el contexto en el que nació la obra de Ramírez y pensar qué podía decir en la actualidad. “Fue muy interesante y muy movilizador también desde lo interno para quienes participamos”, contó Trad.

El trabajo también implicó revisar la relación entre la música folclórica, la religiosidad y las transformaciones sociales. Para el colectivo, la Misa Criolla forma parte de la memoria de varias generaciones y constituye una obra que revolucionó la manera de vincular la música popular con una expresión religiosa.

Entre lo sagrado y lo profano

La obra también se construye en el diálogo entre lo religioso y lo popular. El colectivo investigó aquellas creencias y figuras que quedaron fuera de la institucionalización religiosa y buscó ponerlas en escena desde una mirada crítica, pero respetuosa. “Nuestra intención también ha sido indagar en aquellas historias no contadas”, explicó Trad.

La propuesta, sin embargo, busca trascender la discusión estrictamente religiosa. Trad recordó que el propio Ariel Ramírez definía su obra como algo que iba más allá de la religión. “Esto no es una obra religiosa, esto es una obra sobre la dignidad humana”, señaló al recuperar la concepción del compositor.

Desde esa perspectiva, Misa Criollx toma como eje la dignidad humana en el presente, las heridas sociales, las identidades y la necesidad de construir comunidad.

Una producción autogestiva y colectiva

La obra fue desarrollada de manera colectiva y cuenta con 16 intérpretes en escena. La dirección y coordinación están a cargo de Leán Bustos, mientras que Trad lleva adelante el diseño y la coordinación musical.

La asistencia coreográfica corresponde a Leila Rosalez; el vestuario fue diseñado por Johnny Combo – Resguardo Laboratorio; las visuales y proyecciones están a cargo de Anita Quiroga y el sonido de Carlos “Bola” Vilaplana y Andrés Rímolo.

El diseño lumínico corresponde a Lulo Milán y Emi Voiro, mientras que Ceci Buldain participa en la asesoría y mentoría artística.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que la promoción de dos entradas cuesta $22.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb.