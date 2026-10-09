El Mundial de los World Skate Games ASU26 no solamente se vive dentro de las pistas, sino también en los espacios destinados a recibir a atletas y visitantes. Diario Huarpe recorrió el Food Park ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo para conocer la propuesta gastronómica y sus precios.

La oferta incluye sándwiches de bondiola desmechada, choripanes, hamburguesas y superpanchos, además de pizzas y otras alternativas. Los valores están expresados en guaraníes y fueron convertidos a dólares tomando como referencia la cotización oficial más reciente del Banco Central del Paraguay.

Choripanes, bondiola y hamburguesas

Entre las opciones principales aparecen el choripán, el sándwich de bondiola desmechada y la hamburguesa, todos con un precio de 35.000 guaraníes (aproximadamente US$6,09). Son algunas de las alternativas rápidas para quienes buscan comer mientras recorren el predio.

También están los superpanchos, de mayor tamaño que un pancho tradicional, que cuestan 25.000 guaraníes (aproximadamente US$4,35). Las variedades disponibles son de carne, jamón y queso, cuatro quesos y pollo con catupiry.

Pizzas y otras propuestas

Los superpanchos también pueden comprarse por unidad a 7.000 guaraníes (aproximadamente US$1,22). La propuesta gastronómica se completa con pizzas de mozzarella y pepperoni, con un valor de 22.000 guaraníes por porción (aproximadamente US$3,82).

Entre las alternativas también aparecen los burrats, descriptos como una preparación similar a un lomito árabe, aunque elaborada con carne agridulce. Cada uno tiene un precio de 40.000 guaraníes (aproximadamente US$6,95).

Opciones para acompañar el Mundial

El menú también ofrece sándwiches preparados con pan de hamburguesa, cuyo precio es de 35.000 guaraníes (aproximadamente US$6,09). A esto se suman las cody fries, descriptas como papas fritas rústicas, por 25.000 guaraníes (aproximadamente US$4,35).

Así, el Food Park se convierte en otro punto de encuentro dentro de los World Skate Games ASU26. Mientras el público disfruta de las competencias, la gastronomía suma una propuesta con comidas rápidas y diferentes variedades para vivir el Mundial también desde sus sabores.