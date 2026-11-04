El formato internacional que hará Santiago del Moro tras Gran Hermano

El conductor Santiago del Moro afrontará un nuevo reto profesional en la pantalla de Telefe durante el año 2027. Luego de su etapa en Gran Hermano, la figura televisiva asumirá la conducción de Dancing with the Stars, ciclo conocido en español como Bailando con las estrellas, según confirmó Primicias Ya. La emisora ratificó al presentador para estar al frente de esta célebre franquicia internacional que combinará destreza física, espectáculos musicales en directo y un certamen con personalidades destacadas.

La estructura de Dancing with the Stars junta a reconocidas personalidades de la farándula con bailarines de trayectoria técnica profesional. En cada entrega, las duplas ensayan rutinas variadas para someterse a la calificación de un tribunal especializado, al tiempo que la audiencia interviene de forma directa en el proceso de eliminación. La atracción principal radica en exhibir el aprendizaje de los concursantes, las exigencias de cada estilo y las actuaciones estelares.

Este formato implicará otra etapa importante para Santiago del Moro en las producciones masivas del canal de las tres pelotas. Tras liderar MasterChef Celebrity y Gran Hermano, el animador incorporará a su historial un show enfocado enteramente en el baile. Hasta la fecha no existen precisiones sobre el día de debut, las figuras convocadas ni los integrantes del jurado, aspectos que resultarán determinantes para la puesta en pantalla de la adaptación nacional.