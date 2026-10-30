El atleta Gaetan Fetaud, representante de Paraguay, se consagró ganador de la clasificación general individual masculina del Ironman 51.50 San Juan 2026. El competidor completó la prueba con un tiempo final de 2 horas, 44 segundos y cruzó la línea de llegada a las 12:01.

Fetaud tiene 34 años, es francés nacionalizado paraguayo y participó en la categoría masculina de 35 a 39 años. En esta oportunidad, compitió con el dorsal 480 y se quedó con el primer puesto de la clasificación general masculina.

Un ganador que llegó desde Paraguay

El triunfo en San Juan significó un nuevo resultado destacado para el representante paraguayo, que llegó a la provincia después de conseguir otra victoria internacional. A principios de octubre de 2026, Fetaud también había ganado el Ironman 51.50 de Coquimbo, en Chile.

De esta manera, el atleta volvió a imponerse en una competencia de la misma distancia y sumó un nuevo triunfo en su calendario deportivo. Su victoria en San Juan lo ubicó en lo más alto de la clasificación general individual masculina de esta edición.

Los datos del ganador del IRONMAN 51.50

El Ironman 51.50 San Juan 2026 tuvo así a Gaetan Fetaud como ganador de la clasificación general masculina, luego de una temporada en la que también consiguió imponerse en la competencia disputada en Coquimbo.