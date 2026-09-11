Sacha Fenestraz, el piloto franco-argentino de 27 años, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera: desde julio trabaja para Ferrari como piloto de simulador y está cada vez más cerca de cumplir el sueño de manejar un Fórmula 1. El corredor, que hasta el año pasado desarrollaba tareas para Mercedes, aseguró que la posibilidad de realizar una prueba con la escudería italiana es ahora mucho más concreta.

“Estar viviendo en Italia laburando para Ferrari es un sueño”, contó Fenestraz en diálogo con Carburando Radio. Su trabajo consiste en participar del desarrollo y la puesta a punto del monoplaza mediante el simulador, una tarea considerada clave para preparar los fines de semana de carrera.

La experiencia que lo llevó a Maranello

Ferrari puso sus ojos en Fenestraz, entre otros motivos, por la experiencia que acumuló durante su paso por la Fórmula E. El argentino explicó que sus conocimientos sobre gestión de energía y tecnología híbrida resultaron importantes para el equipo italiano.

Antes de llegar a Maranello, trabajó durante tres años con Mercedes en el simulador y participó en el desarrollo del auto que la escudería alemana utiliza esta temporada. Entre un equipo y otro debió cumplir un período de seis meses sin trabajar por cuestiones de confidencialidad.

Su incorporación a Ferrari se produjo finalmente en julio de este año.

De Francia a Argentina y de Japón a la F1

Fenestraz nació en Annecy, Francia, pero se mudó con su familia a Córdoba cuando tenía apenas seis meses. También vivió en Santa Fe y comenzó desde muy chico su carrera en el automovilismo.

A los 12 años regresó a Europa para intentar llegar a la máxima categoría. En 2015 fue campeón junior del Campeonato Francés de F4 y en 2017 ganó la Fórmula Renault Eurocup con Josef Kaufmann Racing. También formó parte de la Renault Sport Academy.

Después de perder ese respaldo, continuó su carrera en Japón, donde fue campeón de la Fórmula 3 Japonesa en 2019 y luego compitió en Super GT y Super Fórmula. En 2022 consiguió una victoria y terminó como subcampeón de la Super Fórmula, resultados que le permitieron llegar a la Fórmula E como piloto titular de Nissan entre 2023 y 2024.

Actualmente combina su trabajo con Ferrari con su participación en la Super Fórmula japonesa para Vantelin Team TOM’S.

El sueño de manejar una Ferrari de F1

Durante su etapa con Mercedes, Fenestraz tuvo la posibilidad contractual de probar un Fórmula 1, aunque finalmente nunca llegó a concretarse. Ahora, su llegada a Ferrari abrió nuevamente esa puerta.

“Ahora con Ferrari la posibilidad es mucho más alta. Sería hermoso, un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”, afirmó.

Según explicó, la prueba podría concretarse a comienzos de 2027. Entre las alternativas aparecen un test con un auto de temporadas anteriores, una práctica libre para pilotos jóvenes durante un Gran Premio o un rookie test.

Fenestraz todavía no abandonó su sueño de convertirse en piloto titular de la Fórmula 1. Mientras tanto, su trabajo en Maranello lo puso nuevamente dentro de la estructura de la máxima categoría y lo dejó más cerca que nunca de subirse a un monoplaza.