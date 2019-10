El Frente Darío Santillán marchará mañana por "justicia completa" por la Masacre de Avellaneda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Frente Popular Darío Santillán anunció que mañana, en plena veda electoral, realizará una manifestación a partir de las 14 sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la estación Darío y Maxi del ferrocarril Roca, para exigir “justicia completa” para los responsables de la masacre de Avellaneda, ocurrida en junio de 2002.



La intención de los convocantes de esta manifestación es denunciar que “los asesinos” de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki “siguen libres, en la calle y en las listas” de algunas de las fuerzas política que se presentan a estas elecciones generales.



“Un día antes de las elecciones en nuestro país, nos reuniremos en la Estación Darío y Maxi con objetivo es continuar con la exigencia de justicia completa y con el reclamo de cárcel para los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda”, señaló un comunicado difundido por esa organización.



Para los integrantes del Frente Popular Darío Santillán “las condenas a cadena perpetua para los asesinos materiales al ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, “no saldan la deuda que la democracia mantiene con los familiares de Darío y Maxi”.



En consecuencia, consideran que el ex presidente Eduardo Duhalde, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá, y otro ex funcionarios como Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Oscar Rodriguez y Alfredo Atanasoff estuvieron “involucrados en la planificación y seguimiento de la masacre”, y deben ser investigados por la Justicia.