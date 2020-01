El Frente de Izquierda protestará mañana en oposición al proyecto de ley para renegociar la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) realizará mañana una protesta frente al Congreso para repudiar el proyecto de ley que busca renegociar la deuda externa, por considerar que se trata de "una operación de rescate no del país, sino de los acreedores".



El acto se realizará frente al Parlamento a partir de las 17.30 en rechazo al proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera.



"Es una operación de rescate no del país, sino de los acreedores", advirtiò el FIT en un comunicado, en el que calificó de "fraudulenta e ilegítima" la deuda.



La alianza de izquierda incluso criticó al gobierno por estar "condicionados por los dictados y requerimientos de los acreedores, el FMI y el imperialismo".



"Estamos ante una hipoteca perpetua, ilegitima y fraudulenta que ha venido creciendo como bola de nieve, a pesar de que todos los gobiernos de turno fueron haciendo frente a todo los compromisos", cuestionó.



El diputado nacional Nicolás del Caño manifestó en su cuenta de la red social Twitter que el FIT no es "parte de este pacto que tienen los bloques mayoritarios para legitimar y legalizar esta estafa, que no solamente tiene que ver con los bonistas privados, sino con el acuerdo con el FMI".



Su par Romina Del Plá, por su parte, dijo en un comunicado que "esta ley, junto con la mal llamada 'ley de solidaridad' y el nuevo Consenso Fiscal que va a esquilmar a los trabajadores en cada provincia, forma parte de un paquete de rescate al capital financiero y especuladores que quebraron al país y a sus provincias".



En ese sentido, advirtió que "las leyes enviadas al Congreso sellan un pacto entre el gobierno y Juntos por el Cambio, que agrava la entrega colonial al capital financiero".