El fuerte accidente que sufrió Vita, la hija de tres años de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un episodio que le quitó el sueño y la llenó de angustia. La modelo relató que su hija Vita atravesó un percance en su casa que requirió asistencia profesional y una intervención menor para cerrar una herida.

A través de un video, la niña de apenas tres años relató con mucha naturalidad lo sucedido al decir "Me lastimé con el piso" mientras señalaba su pera lastimada. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que los médicos decidieran suturar la zona afectada.

Al dar más precisiones sobre el hecho, la influencer explicó que "Se cayó el otro día y le dieron tres puntos. Se la bancó re bien, es una genia" demostrando la admiración que sintió por la valentía de su hija en el consultorio. Pese a que la situación fue controlada rápidamente, el impacto emocional para la madre fue inevitable. Al respecto, Cande confesó que "Casi me muero cuando se cayó" evidenciando el nivel de preocupación que sintió en aquel instante.

Para llevar calma a quienes se preocuparon por la salud de la nena, la modelo aclaró que la recuperación marcha según lo previsto. "Ya está muy bien, en unos días le sacan los puntos" comentó para cerrar el tema y confirmar que el mal momento quedó atrás. Actualmente Vita descansa en su hogar bajo el cuidado de su familia mientras espera el alta definitiva de su herida.