El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: “No paran de usarlo”

Un escrito publicado en el perfil oficial de Instagram del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encendió las alarmas sobre la proliferación de materiales engañosos surgidos tras su fallecimiento, ocurrido el 5 de junio. La aclaración lleva la firma de las iniciales B y V, en referencia a su hijo, Bruno Solari, y a su esposa, Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru.

El mensaje fue emitido minutos antes del mediodía de este viernes ante la constante divulgación de textos, supuestas cartas inéditas, testimonios no verificados y contenidos creados con inteligencia artificial que atribuyen al artista declaraciones que no tienen el respaldo de su círculo cercano. Frente a esta situación, la familia decidió no responder a cada publicación individualmente.

“Desde que se fue no paran de usarlo”, inicia el comunicado donde se detallan las irregularidades detectadas: “Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...”.

La multiplicación de homenajes, fotos y videos en plataformas digitales derivó en la difusión de mensajes presentados como inéditos y testimonios de personas que afirman haber pertenecido al entorno íntimo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sin ningún tipo de validación oficial.

Sobre quienes aprovechan la repercusión de la figura del músico para difundir versiones infundadas, el escrito expresa: “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”.

Ante el impacto de los contenidos elaborados mediante tecnologías que imitan la voz o redacción del artista, se remarcó el pedido de verificar los canales de origen. “Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes”, puntualizaron en el texto para establecer la vía de comunicación exclusiva sobre el músico.

En el tramo final, el mensaje concluye con una advertencia hacia los usuarios y un reconocimiento a sus seguidores: “Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar”. Además, agregaron: “Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, con la firma conjunta de “B y V”.

La cuenta institucional de Instagram funciona como el único canal directo del entorno familiar. Por ese medio se confirmó el fallecimiento del cantante a los 77 años el 5 de junio. Posteriormente, Mones Ruiz difundió un video para agradecer el acompañamiento recibido, expresar las sensaciones de su círculo íntimo y, tiempo después, compartir una imagen registrada la jornada previa al deceso a modo de homenaje al cumplirse un mes. Con este nuevo mensaje, la plataforma se consolida formalmente como el filtro único para autenticar o desmentir cualquier novedad.