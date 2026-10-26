El fuerte mensaje de Carolina Baldini que descolocó a Eva Bargiela

Carolina Baldini y Gianluca Simeone celebraron el primer año de vida de su querido nieto e hijo Faustino Simeone este veinticinco de octubre en una hermosa reunión familiar organizada por sus padres.

La feliz pareja compuesta por Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartió varias postales del tierno festejo en su casa donde el pequeño posó sonriente junto a su gran torta y lindos ositos acompañados por la frase "Celebrando tu vida, que le dio sentido a la nuestra".

La abuela paterna Carolina Baldini subió un emotivo video recopilando momentos junto al niño y expresó su profunda felicidad por acompañarlo en este hermoso camino de crecimiento diciendo "Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar".

En medio de la conmovedora dedicatoria hacia su nieto la exesposa del Cholo Simeone le dejó un significado guiño a su nuera mencionando que "Hoy tus dos abuelas custodian tu vida, una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz".

La frase hizo referencia a la dolorosa pérdida que sufrió la influencer Eva Bargiela cuando su mamá falleció de manera repentina poco tiempo antes del nacimiento de su pequeño hijo mientras la pareja cerraba diciendo "¡Te amamos bebito de las sonrisas infinitas!".