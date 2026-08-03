River atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años y Eduardo "Chacho" Coudet eligió una particular manera de expresarse tras la derrota por 1-0 frente a Rosario Central. Aunque no brindó declaraciones al finalizar el partido, el entrenador cambió la imagen de su perfil de WhatsApp con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Los cagones no hacen historia", dice la frase que el DT colocó como foto de perfil luego de abandonar el estadio Monumental. El gesto llegó en medio del silencio del cuerpo técnico y del plantel, que por decisión previa no habló con la prensa tras una nueva caída.

La publicación fue interpretada como una señal de respaldo a su grupo y una respuesta a las críticas que rodean su continuidad. Horas antes, Coudet había mantenido una reunión con los jugadores y posteriormente dialogó con el presidente de River, Stéfano Di Carlo.

Según trascendió, el entrenador transmitió un mensaje de unidad al plantel y aseguró que confía en revertir el presente deportivo. La postura coincide con publicaciones realizadas por algunos futbolistas, entre ellos Marcos Acuña, quien también llamó a mantenerse unidos.

River acumula cinco derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA, la peor racha del club desde 1911. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y ocupa el último lugar de la Zona B del Torneo Clausura, mientras también perdió terreno en la Tabla Anual.

Pese al complejo escenario, Coudet continúa al frente del equipo y este martes dirigirá una nueva práctica. Sin embargo, los próximos compromisos aparecen como decisivos tanto para las aspiraciones de River como para el futuro del entrenador en el banco millonario.