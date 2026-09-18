El fuerte mensaje de Icardi a la China Suárez en medio de rumores de infidelidad

La llegada de las altas temperaturas a Buenos Aires motivó a la China Suárez a ponerse la bikini para disfrutar del aire libre al borde de la pileta de la casa de los sueños. Desde ese lugar, la actriz decidió compartir algunas imágenes con sus seguidores.

Aunque la publicación recibió elogios y piropos por parte de su comunidad, diversos usuarios expresaron comentarios desagradables enfocados en su aspecto físico. La respuesta de la actriz no se hizo esperar, catalogando a muchas de estas personas como "envidiosas" y remarcando que tiene "al mejor novio del mundo" en medio de un presente ideal, lo que terminó generando aún más repercusión.

Ante esta situación, Mauro Icardi decidió tomar partido por su pareja mediante un gesto concreto. El futbolista comentó la seguidilla de imágenes en cuestión utilizando una variedad de emojis que dieron cuenta de su afecto y deseo hacia ella.

No se trata de la primera oportunidad en la que la modelo enfrenta mensajes negativos sobre su cuerpo, ni tampoco resulta novedoso el respaldo público por parte de su novio. Ambos se han acostumbrado a recibir ataques en las plataformas digitales y a reaccionar al respecto. Sin embargo, la propia protagonista aclaró en su descargo que "ningún hater logrará que deje de mostrar su vida", reafirmando su postura de continuar compartiendo su cotidianeidad.