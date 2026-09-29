El fuerte mensaje de Lali: "Hace dos meses perdí a una persona muy querida"

Durante su última presentación en el estadio de River Plate, Lali Espósito aprovechó la magnitud del evento para visibilizar una problemática alarmante que atraviesa el país. Frente a miles de espectadores, la artista compartió una vivencia personal para reflexionar sobre el aumento de casos de suicidio en la población joven.

"Argentina que es de muchos récords bárbaros en el deporte, en el arte, tiene uno que no está para nada bueno y que es muy doloroso. En los últimos años y en este momento particular, la Argentina tiene la mayor tasa de suicidios de personas entre 15 y 34 años, que es la edad de muchos de los que estamos acá", expresó sobre el escenario.

La cantante remarcó el cambio de paradigma respecto a las causas de mortalidad en los sectores más jóvenes. "Es muy increíble. Hoy es la principal causa de muerte en los jóvenes. Antes era la de accidentes viales y hoy es el suicidio. Uno se pregunta, qué estamos haciendo en la sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa", manifestó ante el público.

Posteriormente, la intérprete reveló el motivo personal que la llevó a tocar el tema ante la multitud. "Hace dos meses perdí a una persona muy, muy querida que se suicidó. En el último River estuvo y hoy no está acá", confesó visiblemente emocionada.

Asimismo, destinó unas palabras a las familias que atraviesan por momentos complejos. "Es muy doloroso que nuestro país esté en este ranking del mal. Pensando en esto, se me cruzó esta canción tan preciosa. La vamos a hacer para las familias de las personas que la están pasando mal en esto y en un montón de cosas. Como las familias que tienen una persona con discapacidad y se siente muy sola", señaló.

Para cerrar su mensaje, la artista extendió un saludo afectuoso. "Desde este escenario le mandamos un beso a las familias que perdieron a alguien, que sufrió mucho, que no pudo, y a las personas que están sufriendo todos los días con la dolencia de un ser querido", concluyó antes de interpretar una versión del tema Ciudad de pobres corazones.

El escenario planteado por la cantante coincide con los registros oficiales sobre salud mental en la región. Durante el año 2025, el país alcanzó un registro de 11,8 casos de suicidio cada 100000 habitantes, acumulando 5209 fallecimientos en total. La cifra implica un incremento superior al 57% desde los 3304 casos reportados en 2017, ubicando a esta problemática por encima de los homicidios dolosos y los accidentes de tránsito en la franja de 15 a 34 años, con un impacto que alcanza al 80% en varones.