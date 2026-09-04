Julián Álvarez atraviesa un momento particular en el Atlético de Madrid. Después de un mercado de pases marcado por su intención de continuar su carrera en el Barcelona y la negativa del conjunto colchonero a transferirlo a su rival, el delantero argentino deberá recomponer su relación con los hinchas. En ese contexto, Paulo Futre, uno de los grandes ídolos de la institución, le dejó un contundente mensaje.

El histórico futbolista portugués publicó un video dirigido especialmente a la Araña, en el que combinó palabras de respaldo con una advertencia sobre lo que deberá hacer para volver a conquistar a los simpatizantes rojiblancos.

Futre utilizó su propia historia como ejemplo. Llegó al Atlético de Madrid en 1987, cuando tenía 21 años, luego de consagrarse campeón de Europa con el Porto. Aunque no tenía ningún vínculo previo con el conjunto español, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de sus grandes referentes. “Estoy convencido, Julián, de que tú también te vas a enamorar de esta afición única y de este gran club”, expresó el portugués.

Sin embargo, la frase más contundente llegó cuando se refirió al distanciamiento que se produjo entre Álvarez y parte de los hinchas durante los últimos meses. “El perdón no es con palabras, es con goles”, sentenció Futre.

El exfutbolista también manifestó su confianza en que el campeón del mundo con la Selección Argentina responderá dentro del campo y aseguró que no tiene dudas de que dejará todo por la camiseta del Atlético.

La relación entre Julián y los simpatizantes quedó golpeada luego de que el delantero manifestara su intención de cambiar de club. Durante el último mercado, Barcelona apareció como su destino deseado, pero el Atlético mantuvo una postura firme y se negó a negociar su transferencia al conjunto catalán.

La tensión llegó incluso a las tribunas. En su aparición frente al Villarreal, el delantero recibió fuertes silbidos cuando fue anunciado y nuevamente cuando ingresó al campo de juego.

Con el mercado europeo cerrado y su continuidad confirmada, ahora comienza otra etapa para la Araña. Álvarez retomó los entrenamientos junto al plantel y busca recuperar protagonismo bajo las órdenes de Diego Simeone.

En ese escenario, Futre le marcó el camino que, a su entender, puede cambiar nuevamente la relación con los hinchas: rendimiento, compromiso y, principalmente, goles.