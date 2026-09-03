El fuerte mensaje de Vale Cervantes que despertó rumores de crisis con Enzo

El mercado de pases del fútbol europeo registró un traspaso de gran impacto con la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City. A raíz de la salida del mediocampista de la Selección Argentina del Chelsea, su entorno cercano prepara la mudanza hacia una nueva ciudad. En este contexto de transformaciones, Valentina Cervantes utilizó sus canales digitales para repasar los años transcurridos en la capital inglesa junto al futbolista y a sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

La modelo difundió una composición fotográfica en Instagram que sintetiza la vivencia del grupo familiar durante su permanencia en el territorio británico. La secuencia de imágenes expone el crecimiento de los niños, celebraciones dentro del campo de juego y diversas postales vinculadas al paso del deportista por la institución londinense.

Por su parte, el jugador también formalizó su desvinculación institucional mediante un escrito dirigido a los simpatizantes del equipo al que se había sumado a principios de 2023. En el texto, el integrante del plantel campeón del mundo señaló: "Querido Chelsea, quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil".

En el tramo final de su manifestación pública, el futbolista completó su mensaje hacia la entidad deportiva y sus seguidores al afirmar: "Fui realmente feliz aquí, y les deseo lo mejor para el futuro. Gracias por todo el cariño y el apoyo que me han dado a mí y a mi familia durante estos años. Nunca lo olvidaré". De esta manera, la familia concluye su etapa en la sede anterior antes de asentarse en Manchester para el próximo compromiso profesional.