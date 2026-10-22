El fuerte mensaje de Zaira Nara a Wanda en medio de los rumores de pelea

Zaira Nara festejó el debut cinematográfico de Wanda Nara en la pantalla grande y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. La empresaria y conductora Wanda Nara se sumergió en la actuación con la película llamada "¿Querés ser mi hijo?" y su hermana estuvo presente en la función de prensa.

En este importante paso profesional, la modelo Zaira Nara, quien recientemente confirmó su reconciliación con Jakob von Plessen, acompañó de cerca a Wanda Nara y compartió postales en su cuenta de Instagram. La famosa Zaira Nara expresó su felicidad escribiendo: "Y un día mi hermana llegó al cine".

La modelo continuó con su dedicación y manifestó con picardía: "¿Querés ser mi hermana?, Wanda qué divertido es ser la tuya". Asimismo, la actriz Wanda Nara recibió el reconocimiento de Zaira Nara, quien festejó al equipo diciendo: "¡Un éxito total ¿Querés ser mi hijo?! ¡Felicitaciones a todo el gran elenco y producción!".