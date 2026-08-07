El fuerte pedido de Wanda Nara en contra de Icardi: "Que no las vea más"

Un nuevo capítulo judicial suma tensión a la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La información dada a conocer por Ángeles Balbiani en Puro Show indica que la empresaria, con el patrocinio legal de la abogada Ana Rosenfeld, presentó un escrito formal ante el juzgado de familia para solicitar la suspensión de la responsabilidad parental del futbolista.

La medida busca limitar de manera temporal los derechos y deberes del padre sobre sus hijas. Según lo revelado por Balbiani, "Lo que están pidiendo básicamente es que Mauro Icardi no se comunique más con las hijas ni las visita hasta que no inicie un tratamiento psicológico pertinente".

La solicitud presentada excede el contacto presencial o telefónico. En caso de que la autoridad judicial haga lugar al pedido, el deportista quedará imposibilitado de intervenir en decisiones relativas a la salud, la educación, el lugar de residencia o cualquier aspecto vinculado a la crianza de las menores hasta nuevo aviso. Por el momento no se registraron presentaciones legales por parte de la defensa del futbolista.