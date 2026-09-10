El fuerte problema de salud que hace sufrir día a día a Catherine Fulop

Con la espontaneidad que la caracteriza, la conductora decidió contar a sus seguidores los malestares que experimenta en su cuerpo y las actividades que realiza para intentar mejorar. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz buscó concientizar sobre el impacto del paso del tiempo y el efecto de las viejas rutinas de alto impacto.

Sin rodeos sobre la imprudencia con la que solía ejercitarse en años anteriores, la presentadora fue directa al explicar su cuadro actual: “Yo sigo entrenando, pero no hago con mucho peso porque tuve muchas lesiones porque no me han cuidado y porque uno es muy loco y cree que puede hacer de todo”.

Al precisar las zonas de su anatomía más golpeadas por el desgaste acumulado, la artista graficó la situación que atraviesa: “Yo antes hacía estocadas, corría y trotaba y ahora tengo las rodillas hechas bolsa, estoy mal de los hombros y por eso cargo poquito peso para mantener mi movilidad, fuerza y tonicidad”.

Para evitar complicaciones mayores en su estado de salud, la figura pública destacó el acompañamiento de un especialista en su rehabilitación diaria: “Tengo un personal trainer que me cuida muchísimo y yo le estoy agradecida”.

Finalmente, detalló el esquema de trabajo que le permite continuar activa sin sufrir riesgos innecesarios: “Yo con esto estoy feliz, pero a veces hacemos un poco de peso para agarrar fuerza, pero él me entrena a través del tiempo con poco peso, repeticiones y por eso se llama rutina”. Con este mensaje, la referente de la actividad física dejó una enseñanza sobre la importancia de priorizar el bienestar y adaptar el esfuerzo a las necesidades actuales del organismo.