PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

País > En la UCA

El fuerte reclamo de la cartonera Verónica San Martín a León XIV

La presidenta de Recicladores Unidos le leyó una emotiva carta al papa León XIV en la UCA por los cartoneros.

POR REDACCIÓN

San Martín remarcó que fue la organización colectiva la que permitió transformar la vulnerabilidad en una red productiva y de contención.

En el marco del Encuentro del Mundo del Trabajo realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), Verónica San Martín, recicladora urbana de Ensenada y presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos, brindó un conmovedor discurso ante el papa León XIV.

En representación de la economía popular, la cartonera de 45 años y madre de cuatro hijas expuso una contundente carta donde relató su historia personal marcada por la exclusión, la violencia y la superación, al tiempo que alzó la voz para visibilizar las duras realidades del sector expresando: "Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común".

La referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) recordó cómo debió reinventar su vida tras perder sus empleos anteriores en limpieza de clínicas y cuidado de niños, y luego de sufrir violencia machista por parte de su expareja.

"Tuve que irme de mi casa con mis hijas. Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa", relató durante su intervención ante el Pontífice.

Además, denunció la persecución policial y social que sufren quienes ejercen este oficio en la vía pública: "En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros".

Frente a este escenario adverso, San Martín remarcó que fue la organización colectiva la que permitió transformar la vulnerabilidad en una red productiva y de contención. Así nació Recicladores Unidos, una cooperativa que hoy agrupa a más de 200 trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada, y que además desarrolla una función social clave al brindar reinserción laboral e integración a personas en recuperación de consumos problemáticos o recién salidas del sistema penitenciario.

"Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar", destacó, entrelazando su concepto con la idea de los "poetas sociales" planteada por la Doctrina Social de la Iglesia para definir a los movimientos populares: "Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos".

En el tramo final de su exposición ante León XIV, la dirigente de la economía popular ratificó el histórico reclamo por las "3T" —Tierra, Techo y Trabajo— consagrados como derechos fundamentales, y posicionó a la comunidad organizada como la principal barrera de contención frente a las crisis socioeconómicas.

"Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás", concluyó emocionada ante la mirada del Sumo Pontífice.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD