En el marco del Encuentro del Mundo del Trabajo realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), Verónica San Martín, recicladora urbana de Ensenada y presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos, brindó un conmovedor discurso ante el papa León XIV.

En representación de la economía popular, la cartonera de 45 años y madre de cuatro hijas expuso una contundente carta donde relató su historia personal marcada por la exclusión, la violencia y la superación, al tiempo que alzó la voz para visibilizar las duras realidades del sector expresando: "Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común".

La referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) recordó cómo debió reinventar su vida tras perder sus empleos anteriores en limpieza de clínicas y cuidado de niños, y luego de sufrir violencia machista por parte de su expareja.

"Tuve que irme de mi casa con mis hijas. Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa", relató durante su intervención ante el Pontífice.

Además, denunció la persecución policial y social que sufren quienes ejercen este oficio en la vía pública: "En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros".

Frente a este escenario adverso, San Martín remarcó que fue la organización colectiva la que permitió transformar la vulnerabilidad en una red productiva y de contención. Así nació Recicladores Unidos, una cooperativa que hoy agrupa a más de 200 trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada, y que además desarrolla una función social clave al brindar reinserción laboral e integración a personas en recuperación de consumos problemáticos o recién salidas del sistema penitenciario.

"Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar", destacó, entrelazando su concepto con la idea de los "poetas sociales" planteada por la Doctrina Social de la Iglesia para definir a los movimientos populares: "Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos".

En el tramo final de su exposición ante León XIV, la dirigente de la economía popular ratificó el histórico reclamo por las "3T" —Tierra, Techo y Trabajo— consagrados como derechos fundamentales, y posicionó a la comunidad organizada como la principal barrera de contención frente a las crisis socioeconómicas.

"Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás", concluyó emocionada ante la mirada del Sumo Pontífice.