El fuerte reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi por la salud de sus hijas

La superposición interminable de versiones impide ver la realidad y ya no existe posibilidad de interpretar con claridad ese enfrentamiento sostenido entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el plano judicial y principalmente en el mediático. La multiplicidad de causas abiertas, las acusaciones cruzadas y las confusiones que se reproducen configuran un escenario caótico para que la sociedad entienda el estado concreto de todos los litigios.

En las últimas horas el futbolista desempleado se empecinó en oscurecer todo y aprovechó su excesivo tiempo libre que se engendra en su falta de ocupación laboral para escribir una montaña de posteos en su cuenta de Instagram y desmitificar las noticias que circulaban sobre sus deudas en cuotas alimentarias. El delantero expresó en sus redes sociales: "Porque cuando no hay información, cualquier invento les sirve de titular. Me encanta la farándula argentina… Cualquiera inventa, otros la repiten y todos juntos hacen el ridículo".

En ese sentido, la periodista Naira Vecchio salió a exhibir una prueba irrefutable de que posee situaciones irregulares que refieren a lo más sagrado de sus niñas y a su salud. En primera instancia, la comunicadora contó: "No existe sentencia que modifique la cuota alimentaria vigente: 30.000 USD". Además, la especialista explicó la decisión del juez contra el deportista al detallar: “Se aplicó una multa del 50% por incumplimientos injustificados de septiembre y octubre: 15.000 USD mil por cada mes".

Hasta que llegó al punto neurálgico del conflicto porque aseveró que el delantero no abona la obra social, con todo el riesgo que implica para las menores Isabella y Francesca, y sentenció de manera contundente sobre este delicado asunto al manifestar: "Debe OSDE". De esta manera, el vínculo entre las celebridades continúa en su punto más tenso sin acuerdos cercanos en el horizonte judicial.