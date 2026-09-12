El fuerte relato de Iliana Calabró sobre la salud de su pareja: "No está bien"

A casi dos meses de la internación en terapia intensiva de Luis Alberto De Stefano, Iliana Calabró rompió el silencio sobre la lucha que atraviesa su pareja tras afrontar un delicado cuadro de EPOC de base que se agravó por una neumonía. La condición pulmonar dejó al empresario marmolero intubado y en un estado sumamente crítico durante varias semanas.

En diálogo con Desenchufadas, la conductora compartió un panorama sincero acerca de la actualidad del empresario. "No está bien todavía", sostuvo la artista al referirse al proceso que atraviesan, y remarcó: "Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación".

Durante la charla, la actriz dejó en evidencia la extrema gravedad que vivió su pareja. "Estuvo a un paso de pasar al otro lado", confesó conmovida la artista.

Pese a la cautela con la que se manejan, celebró los progresos observados en las últimas semanas gracias al trabajo médico. "Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses", reconoció, para luego explicar la etapa que viene: "Cuando está mucho tiempo internado se tiene que rehabilitar para recuperar su vida normal".

"No está bien todavía aunque está mucho mejor a como empezamos con esto, hace casi dos meses", compartió Iliana. Además, se reveló que en su paso por Salta, donde la entrevistaron, recolectó estampitas de la Virgen del Milagro para llevarle al empresario.