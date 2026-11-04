El furioso descargo de Lali Espósito tras las críticas por su casamiento

La famosa cantante Lali Espósito y su pareja Pedro Rosemblat quedaron en el centro de la escena mediática tras celebrar su esperado casamiento el pasado sábado 31 de octubre. La fiesta contó con la presencia de sus seres queridos más cercanos, pero el impacto mediático no tardó en instalar la polémica en las redes sociales.

Diversos aspectos del evento recibieron comentarios negativos por parte del público y de varios periodistas de espectáculos. Muchos usuarios cuestionaron el vestuario que utilizó Pedro Rosemblat durante la noche, mientras que otros concentraron su atención en la imponente torta de varios pisos elaborada por el reconocido pastelero Damián Betular.

Ante la enorme cantidad de publicaciones enfocadas en aspectos superficiales de la fiesta, Lali Espósito decidió publicar un tajante mensaje en sus plataformas digitales. La artista apuntó de forma directa a la agenda informativa periodística y remarcó la falta de espacio dedicado a un grave ataque ocurrido durante el mismo fin de semana.

La intérprete se refirió a una violenta agresión grupal sufrida por mujeres trans en la zona de los Bosques de Palermo mientras trabajaban. Un grupo de jóvenes atacó a golpes a las personas presentes en el lugar y las imágenes generaron una fuerte indignación tras ser difundidas mediante varias plataformas en internet.

A través de su perfil oficial en la red social X, Lali Espósito expresó su profundo malestar por las prioridades que mostraron las señales televisivas y los portales. "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de la torta de casamiento que con 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle... total normalidad y silencio", escribió.