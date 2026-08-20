El furioso descargo de Luck Ra tras ser visto en un hotel con Tuli Acosta

Un video difundido en las redes sociales desató una intensa repercusión en torno al cantante cordobés Facundo, conocido artísticamente como Luck Ra, y la bailarina Tuli Acosta. Una usuaria de la plataforma TikTok compartió la grabación del encuentro bajo la frase "Vas a trabajar y te encontras a la Tuli con Luck Ra", lo cual desencadenó una ola de cuestionamientos hacia el músico debido a su reciente y comentada ruptura sentimental con la cantante de cumbia La Joaqui.

El hecho se produjo luego de una presentación musical del cuartetero en un hotel, evento en el cual, según versiones periodísticas del programa LAM, el cantante habría solicitado restringir los accesos para evitar ser visto junto a la bailarina.

La cercanía entre ambos generó un inmediato revuelo mediático y motivó la reacción directa del protagonista. A través de un comentario en la misma publicación digital, el cantante respondió con ironía manifestando "Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso", buscando ratificar que la relación con la joven de su misma provincia es estrictamente amistosa.

La situación se inscribe en un contexto de constantes miradas públicas sobre la vida privada del artista tras finalizar su noviazgo con La Joaqui. Días atrás, el propio intérprete se quebró sobre el escenario y reconoció ante su público que "Se ha hablado mucho de mi", en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad ocurrida durante su estancia en España.

El entorno de las figuras implicadas también sumó repercusiones públicas. Por un lado, la referente artística Moria Casán intervino en defensa de la bailarina, a quien describió como "Una niña que necesitaba desahogarse".

Por otra parte, la expareja del cantante, quebrada emocionalmente por el impacto del escándalo, fijó su postura y afirmó que "Hay límites que son obvios" en referencia al distanciamiento, llegando incluso a bloquear al músico de sus perfiles digitales.

Asimismo, la propia bailarina realizó un descargo tras la filtración de un audio de carácter privado y aseveró que "Está claro que la intención fue hacer daño" en medio de la controversia. Con esta seguidilla de hechos, el círculo íntimo del cuartetero permanece bajo una constante atención mediática que el cantante intenta disipar sin alterar sus vínculos cercanos.