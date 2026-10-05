El furioso mensaje de Diego Leuco ante el posible final de La Peña de Morfi

Diego Leuco y Carina Zampini quedaron en el centro de la escena periodística tras el rumor que aseguraba el final definitivo de La Peña de Morfi antes de cerrar el año. La información circuló con fuerza en las últimas horas y generó una enorme repercusión en el público del canal Telefe.

La versión inicial la lanzó el periodista Damián Rojo en el programa Los Profesionales con Flor. Allí sostuvo que la producción ya había notificado a los empleados sobre la salida del aire a fines de noviembre y el posterior traslado de personal a la producción de Sergio Lapegüe.

Lejos de quedarse en silencio, Diego Leuco aprovechó el inicio del programa del domingo para contestar en vivo. Durante un segmento de rimas junto al humorista Pichu Straneo, el presentador lanzó una payada directa para el periodista: "La verdad sigo tu carrera, lo que dice yo no escojo. Yo mentiras no digo... la mentira se la dejo a Damián Rojo".

Desde las autoridades de Telefe salieron a desmentir rotundamente cualquier sospecha de levantamiento o reestructuración por costos. Los directivos aseguraron que la información "es absolutamente falsa" y confirmaron que proyectan la continuidad del formato incluso para los primeros meses del verano.