La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo despertó la ilusión de los hinchas, sino que también generó un importante movimiento en el sector gastronómico de San Juan. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, destacaron que los últimos partidos de la Albiceleste impulsaron la concurrencia de clientes, especialmente en bares, cafeterías y restaurantes del centro.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Analía Tello, referente de la entidad, realizó un balance positivo del impacto que tuvo el Mundial en la actividad. "Estos dos últimos partidos de Argentina hemos tenido muy buena concurrencia y nos favoreció el horario", expresó.

El horario y el clima, claves para el movimiento

Según explicó Tello, el hecho de que los encuentros se disputaran durante la tarde permitió que muchas personas decidieran salir de sus casas para seguir a la Selección desde un local gastronómico. "Ese horario hizo que la gente saliera a ver el partido en cafeterías o restaurantes del centro. En los otros horarios, los locales gastronómicos periféricos también tuvieron muy buena repercusión, pero estos dos últimos partidos fueron especialmente bien recibidos en la zona céntrica", señaló.

Además, remarcó que las condiciones climáticas también ayudaron a potenciar el movimiento comercial. "Al estar un poco más cálido, da más ganas de salir de la casa y venir a ver el partido. Mucha gente también respetó sus cábalas y volvió al mismo lugar donde había visto encuentros anteriores", comentó.

Sin reservas y con llegada espontánea

Respecto de la modalidad elegida por los clientes, Tello explicó que, a diferencia de otros eventos, no hubo una gran cantidad de reservas previas. "Es presentación espontánea. La gente viene, se sienta, almuerza y disfruta del partido. No trabajamos con reservas para estos casos", indicó.

La referente también aclaró que no es posible comparar este Mundial con el de Qatar 2022 debido a que se desarrollaron en contextos completamente distintos. "El Mundial pasado fue en verano y la situación económica también era diferente, por eso no podemos hacer una comparación directa", sostuvo.

Con Argentina ya instalada en la final frente a España, el sector gastronómico espera que el partido decisivo del próximo domingo vuelva a generar un importante movimiento en bares, cafeterías y restaurantes de toda la provincia, impulsado por la pasión de miles de sanjuaninos que elegirán compartir una nueva jornada histórica junto a la Scaloneta.