La derrota de River por 1-0 ante Boca en La Bombonera desató un duro reclamo de Nicolás Otamendi contra el árbitro Nicolás Ramírez y el VAR. El capitán del Millonario cuestionó las dos expulsiones que sufrió su equipo, reclamó un penal no sancionado y fue más allá: sugirió que las decisiones arbitrales perjudican la competencia en el fútbol argentino.

"Que el próximo torneo nos digan a quién van a dar como campeón y ni competimos", lanzó el defensor en la zona mixta tras el partido disputado este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El zaguero sostuvo que River fue condicionado desde el comienzo y que no se aplicó el mismo criterio disciplinario para ambos equipos. También rechazó que Boca hubiera demostrado una superioridad futbolística suficiente para justificar el resultado y recordó que su rival jugó con ventaja numérica durante buena parte del encuentro.

Las jugadas que desataron el reclamo de Otamendi

La primera polémica ocurrió a los 10 minutos, cuando Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta por una infracción sobre Miguel Merentiel. El árbitro dejó seguir inicialmente, pero cambió su decisión tras revisar la acción a instancias del VAR, a cargo de Silvio Trucco.

En el complemento, Gonzalo Montiel vio la roja directa por una entrada sobre Lautaro Blanco y River terminó con nueve jugadores. Otamendi comparó esa sanción con otras infracciones de futbolistas de Boca y consideró que no hubo una vara uniforme.

El capitán también protestó por una falta de Leandro Paredes sobre Tomás Galván, cuando el mediocampista xeneize ya estaba amonestado. Ramírez cobró la infracción, pero no mostró la segunda tarjeta amarilla.

Otra acción discutida fue un agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Otamendi dentro del área, tras un tiro de esquina de River. El defensor reclamó penal, aunque el juez no sancionó la infracción ni fue convocado a revisar la jugada en el monitor.

La frase de Otamendi sobre el fútbol argentino

Más allá de las jugadas puntuales, el futbolista expresó su malestar por el funcionamiento del arbitraje en el torneo local. Advirtió que, a su entender, el fútbol argentino pierde prestigio cuando los jugadores sienten que las decisiones no son parejas.

Otamendi planteó que el protagonismo debería estar en los futbolistas y no en los árbitros. También se refirió al esfuerzo de los hinchas que acompañan al equipo y a la frustración de no poder responderles con un triunfo.

Cuando un periodista le señaló que River casi no había pateado al arco, el defensor retrucó con una pregunta sobre cuántas situaciones había generado Boca pese a contar con dos jugadores más.

Boca ganó y River terminó con nueve

El único gol del Superclásico lo convirtió Lautaro Di Lollo, de cabeza, a los 27 minutos del primer tiempo. Boca sostuvo la ventaja hasta el final y se quedó con los tres puntos en La Bombonera.

El triunfo dejó al Xeneize en lo más alto de la tabla anual, mientras que River se retiró en medio de las protestas por la actuación de Ramírez y las intervenciones del VAR.