El fútbol argentino atraviesa un momento de duelo por la muerte de Carlos Babington, histórico referente de Huracán, quien falleció este miércoles 11 de noviembre a los 77 años. El exmediocampista fue una de las figuras del equipo que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, disputó el Mundial de Alemania 1974 y también tuvo una extensa trayectoria como entrenador y dirigente.

La noticia fue confirmada por el propio club de Parque Patricios a través de sus redes sociales, donde despidió a quien fue campeón, director técnico y presidente de la institución. Su vínculo con Huracán se extendió durante más de cinco décadas y estuvo atravesado tanto por el reconocimiento deportivo como por distintas controversias.

El campeón de 1973 que quedó en la historia del Globo

Babington debutó en la Primera División de Huracán en 1969 y se consolidó como uno de los conductores del equipo dirigido por César Luis Menotti. Aquel plantel, que también integraban Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa, conquistó el Metropolitano de 1973 con una propuesta ofensiva que quedó como referencia para el fútbol argentino.

El título fue el punto más alto de su carrera como futbolista y una etapa que el propio Babington recordó con especial emoción. “Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol”, había afirmado.

Su paso por la Selección argentina y el fútbol internacional

El rendimiento en Huracán le abrió las puertas de la Selección argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974. En aquella competencia jugó cinco partidos y convirtió un gol, aunque el equipo nacional quedó eliminado en la segunda fase.

Después de la Copa del Mundo pasó al Wattenscheid de Alemania y regresó a Huracán en 1978, donde permaneció hasta 1982. Luego continuó su carrera en Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, de Colombia, equipo en el que se retiró en 1983.

Entrenador y presidente de Huracán

Tras dejar el fútbol profesional, Babington inició una etapa como entrenador y dirigió a distintos equipos, entre ellos Platense, Huracán, Racing y River Plate. También acompañó a Alfio Basile como ayudante técnico en Vélez Sarsfield.

Su vínculo con el Globo continuó desde la dirigencia, cuando asumió como presidente de la institución entre 2006 y 2011. Su gestión generó adhesiones y cuestionamientos, aunque su trayectoria deportiva quedó ligada a uno de los períodos más recordados de la historia del club.

La despedida de Huracán y de la Asociación del Fútbol Argentino reflejó el impacto de su fallecimiento en el ambiente deportivo. Babington dejó una huella como futbolista, entrenador y dirigente, con un nombre asociado para siempre al equipo campeón de 1973.