El futbolista al que Alexis Mac Allister eligió como padrino de su hija

Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron en Argentina un acontecimiento fundamental para su familia tras el reciente cumpleaños de su pequeña hija Alaia. Los papás organizaron el bautismo de la niña junto a sus seres queridos más cercanos y decidieron nombrar como padrino a Nicolás Forastiero, un deportista muy allegado.

El evento se distinguió por una ambientación delicada en tonos claros como blanco y beige. La niña lució un vestido acorde a la ocasión y se mostró muy calmada durante toda la jornada. Entre las presencias destacadas estuvieron los abuelos paternos Silvina Riela y Carlos Mac Allister, quienes compartieron la emoción de la fecha.

La elección de los padrinos recayó en personas del círculo íntimo. La madrina fue Brina Cova, hermana de Ailén, mientras que la responsabilidad masculina quedó en manos del arquero profesional Nicolás Forastiero. La joven exprimió su alegría en las plataformas digitales con la frase "Qué privilegio ser tu madrina. Te amo titi". Por su parte, el jugador también se manifestó emocionado al declarar "De los días más increíbles de nuestras vidas, inolvidable".

El padrino seleccionado nació el 15 de julio de 1998 en Buenos Aires y construyó su trayectoria en el puesto de arquero. Inició su carrera deportiva en la cantera de Argentinos Juniors, institución donde coincidió con la etapa formativa del volante del seleccionado nacional. Aunque integró el plantel de primera división del club de La Paternal, no llegó a sumar minutos en partidos oficiales.

Su recorrido profesional continuó en el extranjero con etapas en Deportivo La Guaira de Venezuela y Atlante de México. En el periodo reciente se desempeñó en el fútbol uruguayo tras vestir la camiseta de La Luz y sumarse luego al plantel de Deportivo Maldonado. El vínculo afectivo que mantiene con la familia derivó en esta designación especial para acompañar el crecimiento de la niña.