Una confesión inesperada de Maru Botana revolucionó el estudio de MasterChef Celebrity al exponer un secreto familiar que involucra a su hija Sofía Solá y a un futbolista reconocido. La cocinera reveló que el deportista le escribió a la joven con claras intenciones de conquista y logró concretar una cita muy particular, desatando la curiosidad de todos los presentes en el programa.

El momento se originó durante una charla en la estación de Pablo Migliore, donde el exarquero le consultó a una cantante presente si deseaba conocer a algún jugador, ofreciéndose incluso como celestino. Ante esa propuesta, la artista rechazó la idea de forma tajante al responder: "Estamos tranquilas, estamos enfocadas", dejando en claro que no buscaba un romance en ese ambiente.

Esa negativa le dio el pie perfecto a la pastelera para compartir una experiencia cercana y advertir sobre el comportamiento de los deportistas. "Buen consejo. ¿Sabés qué a la mía le pasó eso? Los futbolistas son bravos", lanzó la cocinera frente a las cámaras, revelando que un jugador había insistido para acercarse a su hija con un plan futbolero.

Lejos de optar por una salida tradicional, el deportista buscó sorprenderla con una propuesta ligada directamente a su profesión. "Hasta le invitaron la cancha de Boca", confesó la empresaria gastronómica con total naturalidad, provocando que el exarquero quisiera conocer de inmediato cómo había terminado ese acercamiento.

Frente a la consulta directa de Migliore con un "¿Y?", la jurado no dudó en confirmar el desenlace de la historia con un contundente "Y fue". De esta manera, quedó al descubierto que la joven aceptó la invitación y asistió a la Bombonera, pasando de los mensajes virtuales a un encuentro cara a cara.

A pesar de la insistencia por conocer más detalles sobre el protagonista de esta historia, la cocinera prefirió resguardar la identidad del jugador y evitó contar si el vínculo prosperó. Sin embargo, la anécdota se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión y dejó instalada la incógnita sobre el misterioso deportista.