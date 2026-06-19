Marley y Florencia Peña conducían juntos “El show del verano” en Luzu TV desde enero de 2026, en un ciclo que llevaba poco más de cinco meses al aire. Sin embargo, la reciente polémica por la difusión de una información falsa sobre la salud de Jorge Messi derivó en una fuerte crisis interna.

El episodio se originó cuando Florencia Peña mencionó al aire una noticia no confirmada sobre el padre de Lionel Messi, lo que generó repercusión inmediata y desmentidas oficiales. Tras el hecho, la conductora realizó un descargo público, pidió disculpas a la familia Messi y señaló responsabilidades de la producción.

El programa era conducido por Marley y Florencia Peña.

En paralelo, Luzu TV y su titular Nicolás Occhiato emitieron un comunicado en el que informaron la desvinculación de los responsables de la producción del programa y confirmaron que Florencia Peña dará un paso al costado de la conducción.

En ese contexto, el foco pasó a estar puesto en la situación de Marley, quien comparte la conducción del ciclo con Peña. Hasta el momento no hay definiciones oficiales sobre su continuidad, aunque en el entorno del programa circulan versiones que indican posibles escenarios: desde su permanencia en el aire con reestructuración del ciclo, hasta una eventual salida en señal de acompañamiento a su colega.

Por ahora, Luzu TV no comunicó decisiones finales y se espera una definición en las próximas horas sobre el futuro del programa y su continuidad en la grilla de contenidos de la plataforma.