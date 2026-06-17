El futuro Museo de "Dinosaurios" entra en una etapa clave para su apertura

El futuro Museo Paleontológico de San Juan (MUPA) continúa avanzando hacia su apertura y atraviesa una etapa clave de desarrollo. Según confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, la infraestructura del edificio se encuentra prácticamente finalizada y el trabajo actual está centrado en la generación de contenidos interactivos para los visitantes.

El funcionario explicó que el desafío principal ya no pasa por la obra física, sino por el diseño de las experiencias que formarán parte del recorrido del museo.

“Dentro de lo que es la infraestructura del mismo está bastante, ya está listo, pero hay que trabajar en los contenidos, que eso no es una cuestión de plata, es una cuestión de tiempo”, señaló Romero.

El ministro destacó que el proyecto apunta a convertirse en un espacio innovador, con propuestas participativas y tecnológicas orientadas tanto a la educación como al entretenimiento.

Una experiencia para toda la familia

Desde el Gobierno provincial consideran que el MUPA será uno de los atractivos culturales y turísticos más importantes de San Juan. En ese sentido, Romero anticipó que el museo contará con recursos interactivos que permitirán una mayor participación del público.

“Es algo fantástico, es algo que los va a sorprender no solamente a los grandes, sino sobre todo a los chicos; interactivos, con muchas participaciones”, afirmó.

La propuesta busca diferenciarse de los formatos tradicionales de exhibición, incorporando herramientas que permitan a los visitantes involucrarse activamente en la experiencia y acercarse de una manera más dinámica al conocimiento científico.

Apuesta turística y educativa

Además de su valor cultural, el MUPA es visto como una apuesta estratégica para fortalecer la oferta turística de la provincia. La incorporación de espacios interactivos apunta a atraer tanto a familias sanjuaninas como a visitantes de otras provincias.

Aunque todavía no se confirmó una fecha de inauguración, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte aseguraron que el trabajo continúa para completar los contenidos y habilitar un espacio que promete convertirse en uno de los nuevos puntos de referencia para la divulgación científica y el turismo en San Juan.