El "Gatito" Figueroa robó en Rawson y se desnudó para confundir a la policía

Un insólito hecho delictivo movilizó a las fuerzas policiales en Rawson durante la madrugada. Evelin Araceli Mercado y Ángel Ezequiel "Gatito" Figueroa terminaron detenidos tras sustraer una mesa de madera plegable tipo jardín del comercio Mueblería VK, ubicado en Boulevard Sarmiento 54.

La maniobra fue captada por los operadores de las cámaras del 911 en la esquina de Boulevard Sarmiento y Frías, lo que activó una veloz persecución del Comando Radioeléctrico Sur y la Motorizada II, informaron desde Telesol Diario.

Los delincuentes escaparon a pie cargando el mueble hacia las inmediaciones del Barrio La Estación. Efectivos de la Motorizada II los interceptaron en la Manzana 16 mientras caminaban al costado de la calzada. Al verse acorralada, Evelin Araceli Mercado prefirió sentarse sobre un gabinete de gas, mientras que Gatito Figueroa lanzó la mesa sobre un alambrado e inició una veloz huida por los techos.

Durante el escape, el sujeto de 35 años se quitó la gorra roja y la remera celeste para despistar sobre su vestimenta. La persecución finalizó cuando el oficial subinspector Sebastián Muñoz observó al sospechoso bajar con el torso desnudo hacia la Manzana 13, donde fue reducido. El procedimiento se volvió violento cuando un grupo de vecinos arrojó piedras contra la Policía y provocó la trizadura del parabrisas del móvil H-60 del Comando.

Ante el ataque de los residentes, el personal policial debió replegarse raudamente hacia la base de la Motorizada II con los arrestados. Por orden de la UFI Flagrancia, la pareja quedó presa bajo el Legajo N 62/26, imputada formalmente por el delito de hurto agravado por escalamiento. Figueroa registraba antecedentes.