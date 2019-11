El género en la tecnología unirá mañana a especialista en una conferencia en la UBA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

FemIT, una conferencia sobre tecnología con perspectiva de género, se realizará mañana en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, organizada por la comunidad feminista Las de Sistemas.



Qué tienen en común el arte, la menstruación, la seguridad y la inclusión de personas no binarias, serán los ejes del encuentro gratuito que comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 18.



Durante la jornada habrá charlas sobre herramientas para análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web y para la identificación de personas travestis, trans y no binarias en los sistemas de información en salud y sobre el desarrollo de la primera canasta de gastos en productos de gestión menstrual.



También se hablará sobre tecnología cívica y los desarrollos que pueden tener un impacto social y de programaciones aplicadas al arte.



Por la tarde habrá un panel sobre tecnología y género a cargo de la filósofa feminista Diana Maffía, la poeta y educadora Liliana Cabrera, y el militante trans especialista en sistemas, Alexis Ravera.



La conferencia será en en Aula Magna, Pabellón 2 de la Facultad, y es necesario inscribirse en https://www.eventbrite.com.ar/e/femit-conf-2019-registration-76170358593-.



Las de Sistemas es una comunidad feminista de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries que trabajan en la industria de la tecnología, cuyos objetivo es visibilizar, potenciar, capacitar y transformar los espacios laborales en lugares inclusivos.