El gesto con el que Antonela Roccuzzo selló su amistad con Tini Stoessel

Tras el agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 los futbolistas aprovecharon el descanso para reencontrarse con sus seres queridos. Tini Stoessel quien observó el partido desde uno de los palcos se reunió con Rodrigo De Paul y posteriormente compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram.

En dicha publicación Antonela Roccuzzo dejó un mensaje que no pasó desapercibido para los seguidores al escribir "Bella" para la cantante reflejando la buena relación que mantienen ambas. El mediocampista también participó de la interacción en la plataforma digital con un elogio para su pareja al comentar "Qué linda sos" en las imágenes compartidas.

Por otro lado la empresaria rosarina utilizó su propio perfil para mostrar la intimidad del reencuentro con Lionel Messi y sus hijos luego del compromiso deportivo. En la fotografía dedicada al capitán del equipo nacional que busca seguir haciendo historia en este certamen internacional ella expresó "Te amamos. Juntos de nuevo" para manifestar el apoyo familiar en esta etapa de la competencia. Estos gestos de afecto entre los protagonistas y sus familias fueron rápidamente celebrados por los usuarios en las redes sociales tras la clasificación argentina.