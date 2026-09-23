El gesto de Colapinto con la hija de una famosa que encendió rumores

El joven piloto argentino Franco Colapinto volvió a convertirse en el centro de atención de los portales del espectáculo tras una llamativa actividad en su perfil de Instagram. En medio de las continuas especulaciones que giran alrededor de su vida personal y sentimental, el deportista tuvo una interacción directa que no pasó desapercibida entre sus fanáticos.

El corredor de la máxima categoría del automovilismo dejó su me gusta en dos de las publicaciones más recientes de Sofía Solá, modelo e hija de la reconocida cocinera Maru Botana. La joven se radico en Europa desde hace un tiempo y comparte habitualmente postales de su cotidianeidad en el continente europeo.

Los seguidores del deportista detectaron con rapidez la presencia de su usuario oficial en el perfil de la joven. Uno de los internautas decidió comentar la publicación haciendo alusión al auto número 43 que maneja el piloto en la escudería Alpine, escribiendo mensajes de apoyo dirigidos al corredor. Sorprendentemente, la propia Sofía le dio me gusta a dicho comentario, confirmando que advirtió la observación.

Este ida y vuelta digital se da en un contexto particular para el entorno del piloto. A finales de julio comenzaron a circular rumores sobre una distancia entre él y la actriz Maia Reficco, tras varias semanas sin mostrarse juntos en plataformas digitales.

Sin embargo, el escenario cambió durante el mes de agosto cuando se dio a conocer una fotografía tomada en las calles de Ámsterdam donde se los veía caminando juntos y abrazados. La postal coincidió con la fecha del Gran Premio de los Países Bajos disputado por el argentino.

Meses atrás, la propia artista había dado declaraciones durante una entrevista con la revista Cosmopolitan mientras presentaba su película The Last Sunrise. En esa oportunidad evitó dar detalles concretos de su pareja pero dejó en claro su situación personal diciendo "No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz".

En esa misma línea, la actriz profundizó sobre el impacto del afecto en su rutina cotidiana al señalar que "Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja". Luego agregó marcando su postura de privacidad que "Estoy tratando de no comentar directamente sobre ese tipo de cosas, pero estoy muy feliz".

Por el momento, ni el corredor automovilístico ni la modelo hicieron declaraciones públicas para aclarar el motivo de la interacción virtual, pero el intercambio fue suficiente para despertar todo tipo de teorías en las plataformas digitales.