El gesto de Colapinto con una mujer que encendió los rumores de romance

El piloto de la escudería Alpine, Franco Colapinto, generó una fuerte repercusión en el entorno digital tras interactuar con una publicación reciente de Maia Reficco,. Este movimiento en Instagram ocurre luego de que circularan versiones sobre una posible ruptura tras seis meses de relación.

El periodista Pepe Ochoa había detallado en el programa LAM la complejidad del vínculo al explicar que "Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia". Según la información brindada en ese momento, el distanciamiento era evidente ya que "Él hace mucho tiempo que no la ve".

El romance entre el deportista y la actriz se hizo público a principios de 2026. Durante su estadía en Argentina, ambos compartieron diversas salidas que incluyeron un almuerzo en Cardales, una reunión con amigos en el barrio de Palermo y visitas a locales de helados.

La confirmación definitiva llegó durante una exhibición de Fórmula 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se mostraron juntos antes de que la actriz publicara las primeras fotos oficiales. El reciente me gusta de Colapinto reaviva las dudas sobre si se trata de un acercamiento romántico o un saludo cordial entre ambos,.