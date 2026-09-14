Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a compartir pantalla este domingo en La Peña de Morfi y protagonizaron un particular momento que rápidamente se volvió viral. Durante una presentación musical, el conductor sorprendió a su expareja con una dedicatoria en vivo que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El episodio ocurrió mientras el Chaqueño Palavecino se presentaba en el ciclo de Telefe. En medio de la canción “La sin corazón”, Leuco miró a Martínez y cantó directamente hacia ella una de las estrofas vinculadas al desamor. La escena no pasó inadvertida entre los televidentes y, pocos minutos después, comenzó a circular con fuerza en las redes.

“Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy”, entonó el periodista frente a su expareja. Usuarios que seguían la transmisión reaccionaron inmediatamente y bromearon con que el conductor parecía haberse olvidado de que estaba al aire.

El gesto se sumó a una serie de intercambios que ambos mantuvieron durante el programa. Desde el comienzo de la emisión hubo bromas, elogios y complicidad entre los periodistas, quienes mantuvieron una relación durante casi dos años y confirmaron su separación a fines de 2023.

Al recibirla en el estudio, Leuco también destacó el look de Martínez. “Qué linda que estás, Sofi, por favor”, expresó mientras ella mostraba su vestuario y seguía el intercambio con humor. Más tarde, ambos bromearon sobre sus gustos musicales y continuaron con la conducción del programa.

Martínez llegó al ciclo para reemplazar temporalmente a Carina Zampini durante sus vacaciones. Su incorporación había generado expectativa precisamente por el reencuentro televisivo con Leuco, después de casi tres años de la ruptura.

Aunque ambos continuaron con normalidad el programa, la dedicatoria musical terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada y reavivó entre los seguidores las especulaciones sobre la buena relación que mantienen después de su separación.