El gesto de Diego Leuco y Sofi Martínez que sorprendió en un aeropuerto

El periodista Diego Leuco y la conductora Sofi Martínez quedaron nuevamente en el centro de las miradas tras coincidir de manera pública en las instalaciones de una terminal aérea. La escena despertó de inmediato la atención de los presentes y reavivó los comentarios sobre un eventual regreso sentimental entre las figuras de los medios.

La situación ocurrió poco antes de que el conductor abordara un vuelo con destino al exterior. De acuerdo con los datos brindados por el perfil digital lomaspopucom, que dio a conocer el material del momento, las cosas terminaron de manera afectuosa. "Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios", detallaron desde ese espacio para describir la afectuosa partida.

Las imágenes del cruce circularon con rapidez en plataformas digitales y abrieron el debate sobre el presente emocional de los involucrados. Pese a la repercusión mediática, ni la periodista deportiva ni el integrante de Luzu TV emitieron declaraciones oficiales para aclarar si este gesto representa un reinicio formal de la relación.

Esta cercanía se suma a los trascendidos que cobraron fuerza semanas atrás durante la presencia de ambos en la pantalla de Telefe. En aquella ocasión, las miradas y la complicidad al aire durante la emisión dominical ya habían dejado entrever que el contacto entre ambos continuaba muy activo.