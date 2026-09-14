El clásico de Manchester terminó con una victoria especial para el City y dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Después del triunfo por 1-0 ante Manchester United, Erling Haaland fue a buscar a Enzo Fernández y tuvo un particular gesto con el mediocampista argentino.

El delantero noruego tomó a Fernández y lo puso de frente a la tribuna donde estaban los simpatizantes del Manchester City. La intención fue que el argentino pudiera disfrutar del festejo junto a los hinchas y recibir los aplausos luego de la importante victoria en Old Trafford.

La escena quedó registrada en video y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. Además del festejo, el gesto mostró la buena relación que comenzó a construirse entre dos de las principales figuras de la nueva etapa del equipo inglés.

Haaland, la figura del clásico

El delantero noruego fue decisivo dentro de la cancha. Haaland marcó el único gol del partido y le dio al equipo dirigido por Enzo Maresca tres puntos importantes en uno de los encuentros más esperados de la temporada.

El Manchester City consiguió imponerse pese a disputar buena parte del encuentro con un futbolista menos. Para Haaland, además, significó volver a ser protagonista en un partido de máxima exigencia.

El nuevo desafío de Enzo

Enzo Fernández atraviesa sus primeros partidos con la camiseta del Manchester City después de su llegada desde Chelsea. El mediocampista argentino se convirtió en una de las principales incorporaciones del conjunto inglés y rápidamente comenzó a compartir cancha con jugadores de gran jerarquía.

La celebración junto a Haaland y los hinchas del City se produjo después de una victoria especialmente significativa para el club, en la que el argentino volvió a tener protagonismo.

El gesto del delantero noruego fue celebrado por los fanáticos y sumó una escena particular a un clásico que tuvo a ambos futbolistas como protagonistas.