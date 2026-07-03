El gesto de Icardi para recuperar a la China Suárez tras la infidelidad

Luego de la fuerte crisis que alejó a la China Suárez de Nordelta, Mauro Icardi tomó una determinación para recomponer su matrimonio. El conflicto se había originado por el reciente escándalo en Tequila con Ekaterina Ojeda, lo que motivó que la actriz se instalara temporalmente en el barrio cerrado San Jorge.

Tras un encuentro privado, la pareja confirmó que lograron solucionar sus diferencias, aunque para ello el deportista debió cortar todo lazo con la tercera persona involucrada. El exjugador del Galatasaray, que ya había tenido acercamientos virtuales previos, optó por eliminar cualquier posibilidad de contacto digital.

La modelo de 25 años expuso la situación en televisión al relatar cómo comenzó el intercambio de mensajes. Según sus propias palabras, "Me avisaron que Mauro Icardi me iba a escribir y me escribió" al referirse al interés del futbolista. Además, la joven detalló la frase exacta que recibió por parte del delantero en una plataforma de mensajes efímeros. La mujer afirmó que "Me dijo: 'Hola Eka, ¿te puedo llamar?'" durante ese breve contacto que ella decidió ignorar para que el hombre se esforzara más en captar su atención.

El punto de quiebre definitivo fue un me gusta del futbolista en una publicación donde Ojeda promocionaba productos de cosmética. Ante la reconciliación con Suárez, el jugador decidió bloquear definitivamente a la joven en las redes sociales.

Esta acción busca demostrar su intención de dejar atrás el escándalo mediático y fortalecer la relación actual. Mientras tanto, se debate si este gesto fue una condición impuesta por la actriz para retomar la convivencia en Nordelta o una iniciativa propia del deportista para recuperar la credibilidad frente a su compañera.