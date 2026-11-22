La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a quedar en el centro de la escena mediática tras un nuevo episodio en redes sociales. Después de meses de enfrentamientos legales y cruces públicos que parecían haber entrado en una etapa de calma, la actriz sorprendió este fin de semana con una jugada que muchos interpretaron como una provocación directa hacia la empresaria.

Todo sucedió durante el casamiento de unos amigos de la pareja, celebrado en un entorno campestre y rodeado de espacios verdes, lejos de las tradicionales fiestas urbanas y las grandes producciones. A través de sus cuentas oficiales de Instagram, tanto la ex Teen Angel como el futbolista publicaron diversas postales románticas donde se los vio muy relajados disfrutando de la jornada al aire libre junto a otros invitados.

Más allá del paisaje natural y la ambientación del evento, los usuarios notaron un detalle fashionista que no pasó desapercibido. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido creado por la diseñadora Natalia Antolín que presentaba un delicado estampado de caballos, uno de sus animales favoritos, logrando que su vestimenta combinara a la perfección con el clima rural del festejo.

Sin embargo, el diseño elegido generó un inmediato revuelo porque remite directamente a una prenda muy recordada que utilizó Wanda Nara en junio de 2022. En aquella oportunidad, la conductora lució un modelo también firmado por Natalia Antolín pero con estampado de animales de la selva, una pieza que fue furor en los portales por su originalidad y belleza estética.

Ese vestido formó parte del inolvidable viaje que Wanda Nara y Mauro Icardi realizaron por África, cuando atravesaban uno de sus mejores momentos sentimentales y compartían fotos posando junto a jirafas y otros animales exóticos. Por este motivo, la elección de la actual pareja del delantero fue vista por muchos seguidores como una forma de "homenajear" aquel pasado de la mediática.

La comparación entre ambos atuendos se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, donde los fanáticos debatieron si se trató de una simple casualidad o de un mensaje encubierto. Mientras las imágenes de la boda continúan sumando reproducciones, el público permanece atento a las redes sociales para ver si la conductora decide responder a esta llamativa coincidencia.