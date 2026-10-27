El gesto de la mamá de Tini Stoessel que levantó una inesperada sospecha

Tini Stoessel y su entorno se encuentran atravesando un fuerte conflicto vinculado al manejo de su patrimonio que acaparó la atención mediática desde hace algunos meses. En medio de esta marcada distancia entre la artista y sus padres, un reciente movimiento en el universo virtual llamó la atención de todos y generó todo tipo de especulaciones sobre la relación actual. Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, reapareció en las plataformas digitales y decidió darle un me gusta a una publicación donde su hija aparece descansando en la cama junto a su perro.

Este detalle no pasó inadvertido para Pochi, la creadora de contenidos de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien advirtió la actitud de la mujer y planteó interrogantes sobre el verdadero estado del vínculo tras las tensiones familiares. "La mamá de Tini likeando su publicación", describió la panelista del ciclo Puro Show emitido por El Trece al detectar la interacción. Luego abrió el debate entre sus seguidores con una pregunta directa sobre la situación: "¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?".

Este episodio se suma a las recientes declaraciones que Tini Stoessel brindó sobre el escenario durante su presentación en Venezuela, en el marco de su gira titulada Futttura tras la suspensión de su recital en Miami. La intérprete se dirigió a sus fanáticos visiblemente emocionada y dejó una frase muy fuerte ante la mirada de todos: "Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia".

Las palabras de la joven cobraron enorme relevancia debido a la profunda crisis que la mantiene distanciada de su padre Alejandro Stoessel, de su madre Mariana Muzlera y de su hermano Francisco Stoessel. Según trascendió, ninguno de ellos estará presente en el casamiento que la cantante celebrará a fin de año con el reconocido futbolista Rodrigo De Paul.