Leandro Paredes protagonizó uno de los gestos más destacados después de la remontada de Boca ante Racing por la Copa Argentina. El mediocampista y capitán del Xeneize había sido elegido como el mejor jugador del partido y recibió el premio correspondiente, pero decidió entregárselo a Enner Valencia, la gran figura de la noche en Rosario.

El ecuatoriano había ingresado desde el banco de suplentes y marcó los tres goles con los que Boca dio vuelta un partido que perdía 2-0. Después del encuentro, Paredes habló con la prensa y no dudó cuando le preguntaron qué haría con el reconocimiento.

“Yo se lo voy a dar a él, obviamente. Era una locura perder este partido”, expresó el capitán en diálogo con TyC Sports, antes de acercarse a Valencia y cederle el premio.

El reconocimiento para el héroe de la remontada

Valencia fue determinante en apenas 23 minutos. Entró a los 56 y convirtió el primer gol de Boca a los 72. Ocho minutos después volvió a aparecer para marcar el empate y, sobre el cierre, completó su hat-trick con otro cabezazo que puso el 3-2 definitivo.

La actuación del delantero fue todavía más llamativa porque los tres tantos llegaron de cabeza. Con la victoria, Boca eliminó a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield.

El propio Valencia destacó la actitud de Paredes después de recibir el premio. “Hoy con el gesto que hace, te das cuenta de la personalidad que tiene”, expresó el ecuatoriano.

La noche soñada de Enner Valencia

El delantero llegó a Boca en el último mercado de pases, como jugador libre desde Pachuca de México. Ante Racing disputó uno de sus partidos más importantes desde su llegada al club y pasó a tener cuatro goles y una asistencia en nueve encuentros.

Después de la remontada, Valencia contó que atravesó momentos difíciles y definió la noche como “inolvidable”, al considerarla entre los mejores momentos de su carrera.

También explicó que sabía que iba a tener que esperar su oportunidad debido a que el plantel ya estaba conformado cuando llegó al club. “Ahora se dio para entrar y ayudar al equipo para que pueda ganar”, sostuvo.

El ecuatoriano además señaló que se había ido poniendo en condiciones físicas junto a sus compañeros y que sabía que en Boca “siempre tenés que ganar”.

Una remontada que parecía imposible

Boca había quedado contra las cuerdas en el Gigante de Arroyito. Racing se puso en ventaja durante el primer tiempo con un gol olímpico de Gastón Lodico y amplió la diferencia apenas comenzó el segundo tiempo, mediante Adrián “Maravilla” Martínez.

Con el 2-0 en el marcador, el entrenador Rodolfo Arruabarrena movió el banco y decidió mandar a la cancha a Valencia. La modificación cambió el partido.

El delantero necesitó menos de media hora para convertir tres veces y darle a Boca una clasificación que parecía muy complicada. Ahora, el Xeneize se enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina.

En medio de una noche marcada por la remontada, los tres goles de Valencia y la clasificación, el gesto de Paredes terminó sumando otra escena que quedó registrada después del partido: el capitán decidió compartir el reconocimiento individual con el futbolista que había cambiado la historia del encuentro.