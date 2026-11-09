La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole tuvo un momento especial cuando Abel Pintos interpretó una canción junto al coro de la institución. Después de cantar frente al Pontífice, el músico compartió su emoción en las redes sociales y destacó un gesto que, aseguró, no olvidará.

La canción que compartió con el Papa

El artista interpretó “La Llave” acompañado por los integrantes del coro del establecimiento y por el guitarrista Marcelo Predacino. León XIV permaneció sentado junto a integrantes de su comitiva y siguió la presentación en el salón principal.

Al finalizar, el Papa agradeció la música y, antes de retirarse, compartió una bendición y una oración con los presentes. Ese momento fue uno de los que más conmovió al cantante, quien luego expresó que la experiencia quedará en el recuerdo de todos.

El mensaje de Abel Pintos

A través de Instagram, Pintos publicó un fragmento de la actuación y escribió que fue emocionante cantar para León XIV junto al coro del Cottolengo. También describió el encuentro como una verdadera fiesta, desde la llegada del Santo Padre hasta su despedida.

“Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”, expresó el músico. En su mensaje también agradeció a quienes acompañaron la presentación y cerró con una frase: “¡Amar es para valientes!”.

Como parte del encuentro, Pintos preparó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada al Papa, otra quedó en el Pequeño Cottolengo Don Orione y la tercera pasó a formar parte de la colección personal del cantante.