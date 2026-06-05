El gesto de Luciano Castro con Griselda Sicliani: ¿habrá reconciliación?

Los movimientos en el entorno digital volvieron a posicionar a los actores en el foco de la atención pública tras su ruptura amorosa. La actriz se encuentra actualmente concentrada en sus compromisos profesionales y con una postura alejada de las controversias mediáticas, a 5 meses de haber finalizado su relación sentimental con Luciano Castro.

En el marco de sus actividades, la artista difundió a mediados de mayo una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde se la observa junto a la cartelería de la producción audiovisual Envidiosa. En dicha publicación, donde rememoraba su labor interpretativa, la actriz manifestó: “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”.

Días después, el posteo que superó los 100000 respaldos digitales sumó una interacción particular que no pasó inadvertida para los usuarios. Entre las reacciones apareció el perfil oficial de Luciano Castro, una acción que fue expuesta públicamente por la panelista del programa Puro Show, emitido por eltrece.

A través de sus plataformas digitales, la integrante del ciclo televisivo compartió la evidencia del hecho y aportó precisiones sobre el comportamiento actual del actor en el entorno virtual. Respecto a la situación, la comunicadora expresó: “¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia. Para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”.

Esta interacción en la plataforma digital abrió interrogantes entre las comunidades de seguidores sobre la naturaleza actual del vínculo entre ambos, dividiendo las opiniones entre quienes plantean un intento de reconciliación y quienes lo atribuyen a un trato cordial posterior a la separación.